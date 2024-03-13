مدرب بورتو: أرتيتا أهان عائلتي باللغة الإسبانية

شدد سيرجي كونسيساو مدرب بورتو على أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد أهان عائلته خلال مباراة الفريقين.

وتأهل أرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بورتو بركلات الترجيح.

وقال كونسيساو للصحفيين عقب المباراة: "النتيجة كانت ظالمة وكنا نستحق المرور لدور ربع النهائي".

وكشف "أرتيتا وجه بعض الحديث لدكة بدلاءنا باللغة الإسبانية وأهان عائلتي، عليه أن يركز أكثر على تدريب الفريق".

الوقت الأصلي كان قد انتهى بتقدم أرسنال بهدف دون مقابل وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب على ملعب دراجاو التي فاز بها بورتو.

وتأهل أرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 14 عاما.