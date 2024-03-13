مدرب بورتو: أرتيتا أهان عائلتي باللغة الإسبانية
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 12:40
كتب : FilGoal
شدد سيرجي كونسيساو مدرب بورتو على أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قد أهان عائلته خلال مباراة الفريقين.
وتأهل أرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بورتو بركلات الترجيح.
وقال كونسيساو للصحفيين عقب المباراة: "النتيجة كانت ظالمة وكنا نستحق المرور لدور ربع النهائي".
وكشف "أرتيتا وجه بعض الحديث لدكة بدلاءنا باللغة الإسبانية وأهان عائلتي، عليه أن يركز أكثر على تدريب الفريق".
الوقت الأصلي كان قد انتهى بتقدم أرسنال بهدف دون مقابل وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب على ملعب دراجاو التي فاز بها بورتو.
وتأهل أرسنال لربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بعد غياب 14 عاما.
نرشح لكم
أبطال أوروبا - تاريخ مواجهات فرق دور الـ8.. عقدة تاريخية وتحول سلاح الريمونتادا ونهائي مبكر انتهت - قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي أوبلاك: الحظ مهم في ركلات الترجيح.. ونقدم مباريات مذهلة ثلاثي إسباني.. اكتمال عقد المتأهلين لربع نهائي أبطال أوروبا وموعد القرعة مدرب دورتموند: قدمنا أفضل 30 دقيقة بالموسم.. وفقدت صوتي لكني فخور أتليتكو مدريد "يواجه الصعوبات" ويقصي إنتر بركلات الترجيح ويتأهل لربع نهائي أبطال أوروبا سابع المتأهلين.. دورتموند يقصي إيندهوفن ويحجز مقعدا في ربع نهائي أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - دورتموند (2)-(0) إيندهوفن.. تأهل مستحق