رسميا - بايرن يتقبل عقوبة يويفا باللعب دون جمهور

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 12:12

كتب : محمد مصطفى

جماهير بايرن ميونيخ تشعل الشماريخ أمام لاتسيو

أعلن نادي بايرن ميونيخ تقبل عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بحرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة خارج ملعبه.

وأصدر نادي بايرن ميونيخ بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه بأنه لن يستأنف ضد حظر حضور جماهيره مباراة خارج ملعبه.

وعلق يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، في بيان رسمي: "علينا تقبل العقوبة، تم إطلاق الألعاب النارية عمدا نحو الملعب، لقد كان هذا انتهاكا صريحا، مما جعل الاستئناف دون جدوى".

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وأضاف: "سنضطر إلى اللعب خارج ملعبنا دون جماهير في ضربة قوية لنا، تسببت مجموعة صغيرة من المخالفين في الإضرار بالفريق وجماهيره".

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حرمان جماهير نادي بايرن ميونيخ الألماني من حضور مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة خارج ملعبه.

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي، بعد إشغال جماهير الفريق البافاري للألعاب النارية خلال مواجهة لاتسيو.

وتجاوز بايرن ميونيخ عقبة لاتسيو الإيطالي بثلاثية مقابل هدف في مجموع المباراتين ليتأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان يويفا، غرم بايرن مبلغ 40 ألف يورو بعد أن قامت جماهيره بإشعال الألعاب النارية، خلال مواجهة كوبنهاجم الدنماركي شهر أكتوبر الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 2-1.

وعاقب يويفا، جماهير بايرن وقتها في ديسمبر، من حضور مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ، قبل أن يتم تفعيل العقوبة بعد تكرار الأمر ذاته أمام لاتسيو.

ويكتمل المتأهلون إلى الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، بعد مباراتي إنتر الإيطالي أمام أتليتكو مدريد الإسباني، والمواجهة الأخرى التي تجمع أيندهوفن الهولندي ودورتموند الألماني.

وتأهل بايرن رفقة 5 فرق حتى الآن لدور الـ16 بدوري الأبطال، وهم ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، ومانشستر سيتي وأرسنال من إنجلترا، وباريس سان جيرمان من فرنسا.

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