حكايات في الجول - توأم تحكيمي نسائي ما بين التدريب والتحكيم والتمثيل

في كرة القدم تجد الحديث دائما عن تألق التوأم حسام وإبراهيم حسن خلال فترة مشاركته كلاعبين ثم في التدريب حتى قيادة منتخب مصر، وفي الفن تجد حاليا رانيا ونورهان منصور، وحكايتنا اليوم مع الترام النسائي في التحكيم وهم نورهان ونرمين هدية من الإسكندرية.

بدأن كلاعبات ثم محكمات مساعدين وأيضا في مجال التدريب مع الاهتمام بالجانب الفني.

وتروي نورهان لـ FilGoal.com حكايتها مع شقيقتها في كرة القدم.

وقال نورهان: "أنا وشقيقتي نرمين من مواليد 1998 ونعشق كرة القدم، بدأنا حياتنا الكروية في مركز شباب النصر بمنطقة الإسكندرية في عمر ١١ عام وانتقلنا لنادي الترام في عام ٢٠١٨".

نورهان تلعب في مركز الجناح ونرمين في مركز الظهير الأيمن.

وواصلت "لم نستمر مثل التوأم حسن في نفس الأندية بل انفصلنا، نرمين انتقلت إلى دلفي وأنا استمريت في الترام ثم انتقلت إلى المعمورة".

واستمرت "قررنا الاتجاه للتحكيم منذ ٣ مواسم ونجحنا في اختبارات، وأصبحنا حكمتين مساعدتين وخضنا مباريات في دوري كرة القدم النسائية الممتاز وعلى مستوى الشباب نخوض مباريات الناشئين في دوري منطقة الإسكندرية".

وشددت "منطقة الإسكندرية تدعم كل الحكام وتتطور من مستواهم وطموحنا الحصول على الشارة الدولية

في التدريب ".

وأضافت "حصلنا على الرخصة D الإفريقية وبدأنا في مركز شباب السيوف وحاليا في أكاديمية خاصة ولدينا أهداف كثيرة في التدريب بالتوازي مع التحكيم".

وأكملت "أثناء فترة كورونا قمنا بصنع مقاطع فيديو عبر منصة "تيك توك" وحققنا أيضا انتشار جيد ولكن التمثيل ليس من أولوياتنا فالهدف الأساسي عشقنا للرياضة".

مواقف وطرائف

أثناء مشاركتنا كلاعبين كانت نورهان تلعب أساسي ونرمين احتياطي وفي الشوط الثاني نزلت نرمين بدون أن يتم إجراء تبديل ولم يشعر أحد.

واستمرت نورهان: "في الدراسة دخلت نرمين امتحان بدلا مني في إحدى المرات ونجحت".

وأتمت "أثناء قيامنا بالتحكيم نجد معاملة جيدة فالكل يسأل عن التؤام، وإذا كنت وحدي يتساءل الناس عن شقيقتي".