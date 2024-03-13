هل تغير قراره؟ تشافي يكشف مستقبله مع برشلونة بعد الفوز على نابولي

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 11:13

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في دوري الأبطال

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن قرار رحيله عن تدريب الفريق لم يتغير بعد الفوز على نابولي.

وتأهل برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد 4 سنوات بعد الفوز على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 16.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا لعبنا واحدة من أفضل مبارياتنا بالموسم وكان يوما ممتعا للجماهير ويجب أن نعشر بالفخر".

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وواصل "سعيد لأننا لعبنا مباراة متكاملة ولأن الفريق قاتل وسيطر على معظم مجريات المباراة وأصبحنا الآن ضمن أفضل 8 فرق في أوروبا".

وتابع "بعد إعلان رحيلي قلت إن الفريق سيتطور وهذا ما يحدث حاليا، الناس لم يصدقوني وتلقيت الانتقادات برفقة الفريق وقالوا إن غرفة خلع الملابس ستخسر ولكن اللاعبين اتخذوا خطوة للأمام".

واستمر "لقد ضغطنا بقوة وكان الفريق جيدا وأعتقد أننا كنا ممتازين في العديد من الجوانب والآن سنذهب لأوقات سعيدة سيستمتع فيها الجماهير".

وشدد "سيرجي روبيرتو وأوريول روميو أعطا الفريق بعض الحيوية بالإضافة إلى جواو فيليكس أيضا ولكن أيضا باو كوبارسي رجل المباراة لم يشعر بأي توتر وكان يعرف كيف يبحث عن اللاعب غير المراقب وكان يتدخل بتوقيتات مناسبة".

وأضاف "تغيير قراري بالرحيل؟ لم يتغير أي شيء اليوم ولو كنا خسرنا كنت قد سأرحل بالفعل بالنسبة لكم، لذلك فكل شيء اليوم كان عاطفيا والآن نحن بانتظار القرعة".

وحقق برشلونة الفوز في إجمالي المباراتين بنتيجة 4-2.

برشلونة نابولي تشافي هيرنانديز
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