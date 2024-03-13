مواعيد مباريات الأربعاء 13 مارس 2024 - قمة نارية في أبطال أوروبا.. ودوري إنجليزي
الأربعاء، 13 مارس 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كما تقام مباراة مؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 13 مارس 2024 والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
أتليتكو مدريد × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
بروسيا دورتموند × بي إس في آيندهوفن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإنجليزي
بورنموث × لوتون تاون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
ربع نهائي كأس فرنسا
باريس سان جيرمان × نيس.. 10:10 مساء - بي إن سبورتس 4.
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