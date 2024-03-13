بامبو: حصلنا على أهم 3 نقاط.. مباريات كهذه لا تحاج إلى تحفيز

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 02:05

كتب : FilGoal

احتفال كريم بامبو هدف البنك الأهلي ضد الأهلي

أقر كريم بامبو لاعب البنك الأهلي أن الفوز على الأهلي يعتبر أهم 3 نقاط للفريق خلال الموسم الجاري.

ألحق البنك الأهلي الهزيمة الأولى بفريق الأهلي حامل لقب الدوري في سهرة رمضانية مثيرة.

وتغلب البنك الأهلي على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

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وقال بامبو لقناة أون تايم سبورتس 1: "حصلنا على أهم 3 نقاط في الدوري وكنا في حاجة لها، كنا نعاني من سوء توفيق غير طبيعبي في المباريات الماضية، تمكنا من الفوز على أفضل فريق في إفريقيا وتسجيل 4 أهداف في شباكه وهذا لا يحدث دائما للأهلي".

وأضاف "نبذل الكثير من الجهد منذ بداية الموسم وتعرضنا للظلم في بعض الأوقات وأبارك للاعبين وللجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وأنهى حديثه قائلا: "مباريات ضد الأهلي والزمالك والإسماعيلي لا تحتاج إلى تحفيز من قبل المدير الفني، لكن بغض النظر عن تعليمات المدرب فاللاعبين يخرجون أفضل ما بداخلهم بسبب التغطية عليهم تكون أكثر".

وحول البنك الأهلي تأخره ثلاث مرات أمام الأهلي إلى فوز مثير في الدقيقة 94 عن طريق ياو أنور.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد تحقيق الانتصار الرابع.

أما الأهلي فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر ولكن خاض الفريق الأحمر ثماني مباريات فقط.

ويتوقف الدوري المصري بسبب التوقف الدولي خلال الفترة المقبلة.

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