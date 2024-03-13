مودرن فيوتشر: حالة أحمد رفعت تحسنت.. واللاعب كان يعاني من ضغوطات

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:50

كتب : FilGoal

أحمد رفعت يحتفل بهدف مصر الثاني في الأردن

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن تحسن حالة أحمد رفعت لاعب الفريق.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.

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وقال عرابي عبر أون تايم سبورتس: "حالة أحمد رفعت تحسنت تماما وهناك فرق شاسع بين اليوم وأمس. الأمور كانت طبيعية قبل المباراة، لكن اللاعب كان يريد الظهور بشكل جيد عقب العودة من الإصابة وحمل على عاتقه بعض الضغوطات".

وأضاف "وضع أحمد رفعت في البداية كان صعبا للغاية، لكن في التفاؤل يسود في الفترة الحالية بعدما وجدنا رد فعل جيد واستجابة من اللاعب وأتوقع أن خلال 48 ساعة سنطمئن عليه بشكل نهائي".

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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