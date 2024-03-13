الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت: تطور حالته معجزة إلهية.. ودرجة وعيه أصبحت أفضل

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:39

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

أقر عمرو عصمان الطبيب المعالج لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر أن تطور حالته تعتبر معجزة إلهية.

وقال عصمان لقناة أون تايم سبورتس : "تقييم الحالة في البداية كان الأسوأ ويعتبر تطور حالته معجزة إلهية، اليوم أفضل من الأمس خلال 48 لـ72 ساعة سنصل للمعرفة الكاملة حول حالته الطبية".

وأضاف "التنفس أصبح أفضل ودرجة الوعي أصبحت أفضل والشكل الثابت يعتبر تحسن، بشكل أو بآخر هناك تعرف منه على عائلته وهذه استجابة جيدة".

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وأكمل "لا أستطيع أن أعطي حكما بالنتيجة النهائية إلا بعد 48 أو 72 ساعة بعد أن يخضع لغسيل للكلى".

وأنهى حديثه قائلا: "يوجد اضطراب الأملاح ولا أستطيع أن أحكم ذلك السبب لأنني لا أعرف ما حدث وماذا تناول من طعام".

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

مودرن فيوتشر الدوري المصري الاتحاد السكندري أحمد رفعت
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