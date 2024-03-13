سلة - الاتحاد يتخطى الزمالك.. والأهلي يهزم الجزيرة قبل 3 جولات من ختام مجموعات الدوري

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:31

كتب : محمد سمير

الأهلي - الجزيرة

تخطى الاتحاد السكندري فريق الزمالك في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 11 بمرحلة المجموعات الترتيبية في دوري السوبر لكرة السلة.

أما الأهلي فنجح في تحقيق الفوز على الجزيرة بعد وصول الأحمر لـ 100 نقطة.

وواصل فريقا الأهلي والاتحاد صدارتهما للترتيب برصيد 21 نقطة ويتفوق الأحمر بسبب المواجهة بينهما في الدور الأول.

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وجاءت نتائج الجولة 11 كالآتي:

الجزيرة 87-100 الأهلي

المصرية للاتصالات 75-77 سبورتنج

الزمالك 74-77 الاتحاد

هيليوبوليس 62-65 سموحة

وبات الترتيب كالآتي:

1- الأهلي 21 نقطة

2- الاتحاد 21 نقطة

3- الزمالك 18 نقطة

4- الجزيرة 17 نقطة

5- سبورتنج 17 نقطة

6- سموحة 14 نقطة

7- هيليوبوليس 12 نقطة

8- المصرية للاتصالات 12 نقطة

وتقام المرحلة الترتيبية من دورين ذهابا وإيابا (14 جولة) لترتيب الفرق الثمانية.

وتقام بعد ذلك المباريات بداية من ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

إذ يلعب صاحب المركز الأول أمام الثامن، بينما الثاني ضد السابع ثم الثالث أمام السادس وأخيرا الرابع ضد الخامس.

وحقق فريق الأهلي الفوز بلقب الدوري بآخر نسختين أمام الاتحاد.

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