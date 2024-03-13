مؤتمر كولر: نستحق الخسارة أمام البنك الأهلي.. وأتحمل مسؤولية خطأ لعب عمر كمال كمدافع

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 01:16

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - خالد بيبو - الأهلي

اعترف مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي باستحقاق فريقه الخسارة أمام البنك الأهلي في الدوري.

وتغلب البنك الأهلي على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

أما عن أداء عمر كمال فشدد كولر على أنه من يتحمل مسؤولية خطأ إشراكه في مركز المدافع.

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وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "لعبنا بطريقة سيئة بشكل غير طبيعي وكان هناك أخطاء كارثية طوال اللقاء".

وشدد المدرب السويسري "أعتقد أن ذلك هو أسوأ أداء دفاعي منذ تولي مسؤولية الأهلي خلال موسم ونصف وكان الأداء مخزيا".

وتابع "سجلنا ثلاثة أهداف ولكن ذلك لم يكن كافيا بعد تلقي أهداف أكثر، في النهاية هي هزيمة مستحقة تماما فلم نكن متحكمين في المباراة ومحصلة ما حققنا هو صفر".

وبسؤاله هل حدث حالة تراخي وعدم تركيز من اللاعبين بعد التتويج بالكأس، أجاب "ربما ذلك صحيحا".

أما عن أداء عمر كمال في مركز الدفاع أوضح كولر "لم يكن عمر المخطيء الوحيد في المباراة بل كانت من كافة اللاعبين، الخطوط كانت متباعدة وحتى المهاجمين لم يدافعوا، لذلك خطأ عمر ليس بمفرده".

وأضاف "منذ وصوله أشركته في مركز المدافع بمباراة ودية وخلال التدريبات ولكنه لم ينجح اليوم في ذلك المركز وهذا ليس خطأه ولكنه خطأي وأتحمل المسؤولية كاملة على مشاركته في هذا المركز وظهوره بمستوى غير جيد ولن أحمل أحدا خطأي".

واختتم كولر تصريحاته "كان هناك استرخاء من اللاعبين مهما استقبلنا أهداف وثقة في تحقيق الفوز مهما كان وفي النهاية دفعنا الفاتورة كاملة".

وتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة في المركز العاشر من خوض ثماني مباريات بالمسابقة حتى الآن.

أما البنك الأهلي فرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر من 16 مباراة خاضهم الفريق.

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