دوري الأبطال - بعد 14 عاما.. أرسنال يتأهل إلى دور الـ8 بعد اجتياز بورتو بركلات الترجيح

فاز أرسنال على منافسه بورتو 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان بورتو قد فاز على أرسنال في الذهاب بهدف دون رد على ملعب دراجاو في البرتغال.

وسجل هدف أرسنال الوحيد لياندرو تروسارد من صناعة مارتن أوديجارد.

وتأهل أرسنال إلى دور الـ8 من البطولة لأول مرة منذ 14 عاما، إذ واجه برشلونة في موسم 2009-2010 وخسر 6-3 بنتيجة المباراتين.

التشكيل

أرتيتا بالقوة الضاربة أمام بورتو من أجل حصد بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 🔴📋#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/JMV9Wg9413 — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

محاولات متتالية من أرسنال

حاول أرسنال في الشوط الأول في إدراك الهدف الأول وإجماليا التعادل ففي الدقيقة الرابعة سدد بن وايت رأسية خطيرة علت المرمى.

وفي الدقيقة 16 سدد مارتن أوديجارد كرة قوية أرضية مرت بجوار المرمى.

إدراك التعادل

أدرك أرسنال التعادل في الدقيقة 40 عن طريق لياندرو تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ظهور بورتو

ظهر بورتو وقرر تهديد أرسنال في الدقيقة 72 بعد توازن بين الفريقين إذ سدد فرانسيسكو كونسيساو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال ببراعة.

رد أرسنال

رد أرسنال عن طريق جابرييل جيسوس إذ سدد كرة في الدقيقة 83 كن تصدي رائع من ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو.

واستمر كوستا في التألق فسدد بوكايو ساكا في الدقيقة 85 من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها كوستا.

التوجه إلى شوطين إضافيين

عانى الفريقان من الإجهاد خلال الوقت الإضافي ولذلك لم يكن هناك أي فرص خطيرة وتم الاكتفاء حتى الوصول إلى ركلات الترجيح.

تألق رايا في ركلات الترجيح

تألق أرسنال بشكل عام في ركلات الترجيح وتمكن الـ4 لاعبين من تسجيل جميع الركلات، لكن رايا تمكن من تصدي ركلتي جزاء من قبل ويندل وجالينو لتنتهي المباراة 4-2 ويتأهل أرسنال إلى ربع النهائي.

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