طارق مصطفى: أداء الحكام كان جيدا.. وأتحمل مسؤولية قراراتي

يرى طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي أن أداء الحكام كان جيدا خلال مباراة فريقه أمام الأهلي.

وألحق البنك الأهلي الهزيمة الأولى بفريق الأهلي حامل لقب الدوري في سهرة رمضانية مثيرة.

وتغلب البنك الأهلي على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وقال طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي عبر أون تايم سبورتس: "أداء الحكام كان جيدا. تحدثت مع اللاعبين عن أهمية هذا الفوز خاصة عندما تسجل 4 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق بحجم الأهلي".

وأضاف"قررت استبدال 3 لاعبين قبل نهاية الشوط الأول لأني طلبت تنفيذ تعليمات محددة ولم يتم تنفيذها. دائما أتخذ القرارت دون حسابات والتغييرات الفنية تأتي لعدم التوفيق داخل الملعب وليس لأسباب آخرى. أتحمل مسؤولية قراراتي".

وحول البنك الأهلي تأخره ثلاث مرات أمام الأهلي إلى فوز مثير في الدقيقة 94 عن طريق ياو أنور.

وافتتح أنتوني موديست التسجيل في الدقيقة الرابعة قبل أن يعادل كريم بامبو النتيجة في الدقيقة السابعة، وتقدم رضا سليم مجددا في الدقيقة 28.

وعقب ربع ساعة من الشوط الثاني نجح محمد هلال في التعادل من جديد بالدقيقة 63 قبل أن يتقدم البديل حسين الشحات مجددا في الدقيقة 72.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة استفاقة من البنك الأهلي إذ سجل سعيدو سيمبوري التعادل في الدقيقة 84 وخطف ياو أنور الفوز في الدقيقة 94 برأسية رائعة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد تحقيق الانتصار الرابع.

أما الأهلي فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر ولكن خاض الفريق الأحمر ثماني مباريات فقط.

ويتوقف الدوري المصري بسبب التوقف الدولي خلال الفترة المقبلة.