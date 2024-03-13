عبد العال: تداركنا أخطاء هدفي الزمالك.. وعودتنا رغم سيطرتهم أمر كبير

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

أرنو راندريانانتيناينا - الجونة ضد الزمالك

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة بأداء لاعبيه أمام الزمالك بعد تحقيق الانتصار.

ونجح الجونة في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هدفا الزمالك بسبب أخطاء كان يجب ألا تحدث من لاعبينا، ولكن الحمد لله تداركنا ذلك".

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وأضاف "العودة بعد الهزيمة أمام فريق بحجم الزمالك في ظل سيطرتهم على الكرة، وتسجيل هدفين مع إهدار تسجيل الرابع أمر كبير بالنسبة لنا".

واختتم عبد العال تصريحاته "ثلاث نقاط غالية أمام فريق الزمالك وأشكر اللاعبين والجهاز الفني".

ورفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس من 14 مباراة خاضهم الفريق.

وتجمد رصيد الزمالك عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.

وحقق الجونة انتصاره الثاني على التوالي ضمن خمسة انتصارات حققهم في الدوري.

أما الزمالك فتعرض للهزيمة الرابعة وخسر مباراتين في آخر أربع مباريات بالدوري.

الدوري المصري الجونة الزمالك علاء عبد العال
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