الـ 21.. يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد هدية إقصاء برشلونة لـ نابولي

بات فريق يوفنتوس الإيطالي المتأهل رقم 21 إلى منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها في صيف 2025.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.

وجاء حسم يوفنتوس لبطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية بعد إقصاء برشلونة لفريق نابولي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبذلك يرافق يوفنتوس فريق إنتر ميلان من إيطاليا إلى مونديال الأندية عن طريق التصنيف.

وحتى الآن تأهل 21 فريقا هم:

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر ميلان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

الـ 11 مقعدا المتبقيين كالآتي:

- فريق إسباني بالتصنيف (بين أتليتكو مدريد وبرشلونة)

- أفضل مركز إفريقي في التصنيف بعد تتويج الأهلي بلقبين آخر 4 نسخ.

- بطل إفريقيا 2024 (إذا حسم الأهلي اللقب مجددا يكون بالتصنيف)

- بطل دوري أبطال أوروبا 2024

- بطل آسيا 2024 (إذا كان الهلال أو أوراوا يتم اختياره بالتصنيف)

- بطل كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- ممثل آسيا بالتصنيف (بين جينبوك الكوري - أولسان هيونداي الكوري)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)