لأول مرة منذ 2020.. برشلونة إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في نابولي

نجح برشلونة في حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال لأول مرة منذ 2020.

وتغلب برشلونة على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأهل برشلونة إلى ربع النهائي آخر مرة في 2020 عندما خسر الفريق الكتالوني امام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وودع برشلونة آخر نسختين من دور المجموعات قبل أن ينتقل إلى الدوري الأوروبي.

بينما في نسخة 2020 -2021 ودع برشلونة من ثمن النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وخطف برشلونة التقدم أمام نابولي في الربع ساعة الأولى من المباراة.

واستقبل فيرمين لوبيز عرضية رافينيا في الدقيقة 15 ليسكنها داخل شباك نابولي.

وبعد دقيقة واحدة نجح جواو كانسيلو في استغلال تسديدة رافينيا وتحويلها إلى ثاني أهداف اللقاء.

ونجح أمير رحماني في تقليص الفارق لنابولي بعد استغلال عرضية بوليتانو الأرضية في الدقيقة 30 وتحويلها داخل شباك مارك تير شتيجن.

وسيطر برشلونة على الكرة في الشوط الثاني مع محاولات لنابولي من أجل خطف التعادل.

وقتل برشلونة اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من سيرجي روبيرتو إلى ليفاندوفسكي الذي سدد في الشباك الخالية.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.