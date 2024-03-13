لأول مرة منذ 2020.. برشلونة إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في نابولي

الأربعاء، 13 مارس 2024 - 00:14

كتب : محمد سمير

رونالد أراوخو - احتفال برشلونة بالتأهل أمام نابولي

نجح برشلونة في حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال لأول مرة منذ 2020.

وتغلب برشلونة على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أخبار متعلقة:
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سكاي: منصب توخيل في خطر فوري حال الخروج من دوري أبطال أوروبا الثامنة مع ليفربول والعاشرة عموما.. بطولة جديدة لمحمد صلاح في أوروبا

وتأهل برشلونة إلى ربع النهائي آخر مرة في 2020 عندما خسر الفريق الكتالوني امام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وودع برشلونة آخر نسختين من دور المجموعات قبل أن ينتقل إلى الدوري الأوروبي.

بينما في نسخة 2020 -2021 ودع برشلونة من ثمن النهائي بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وخطف برشلونة التقدم أمام نابولي في الربع ساعة الأولى من المباراة.

واستقبل فيرمين لوبيز عرضية رافينيا في الدقيقة 15 ليسكنها داخل شباك نابولي.

وبعد دقيقة واحدة نجح جواو كانسيلو في استغلال تسديدة رافينيا وتحويلها إلى ثاني أهداف اللقاء.

ونجح أمير رحماني في تقليص الفارق لنابولي بعد استغلال عرضية بوليتانو الأرضية في الدقيقة 30 وتحويلها داخل شباك مارك تير شتيجن.

وسيطر برشلونة على الكرة في الشوط الثاني مع محاولات لنابولي من أجل خطف التعادل.

وقتل برشلونة اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 83 بعد تمريرة رائعة من سيرجي روبيرتو إلى ليفاندوفسكي الذي سدد في الشباك الخالية.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل.

برشلونة نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(1) نابولي.. نهاية المباراة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(0) بورتو.. تأهل أصحاب الأرض بركلات الترجيح تشكيل أرسنال - تغيير وحيد من أرتيتا بتواجد رايا ضد بورتو في دوري الأبطال تشكيل أبطال أوروبا – عودة ليفاندوفسكي مع برشلونة.. وثلاثي هجومي معتاد لـ نابولي مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مارس 2024.. عودة القطبين للدوري و3 مواجهات أوروبية وآسيوية تشافي: نابولي مباراة الموسم.. ونسعى لإنجاز ما لم نحققه خلال 4 سنوات مدافع سيتي: قتلنا آمال كوبنهاجن مبكرا أنشيلوتي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام لايبزيج ونستحق الانتقادات
أخر الأخبار
طارق مصطفى: أداء الحكام كان جيدا.. وأتحمل مسؤولية قراراتي 10 دقيقة | الكرة المصرية
عبد العال: تداركنا أخطاء هدفي الزمالك.. وعودتنا رغم سيطرتهم أمر كبير 25 دقيقة | الدوري المصري
الـ 21.. يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد هدية إقصاء برشلونة لـ نابولي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ 2020.. برشلونة إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في نابولي 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 4690 يوما.. الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويحقق انتصارا قاتلا ساعة | الدوري المصري
انتصار تاريخي في +94.. ياو أنور يخطف الفوز للبنك الأهلي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي.. الهلال يكرر الفوز على اتحاد جدة.. ويحجز مقعدا في نصف نهائي أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا