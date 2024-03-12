الفوز الأول منذ 4690 يوما.. الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويحقق انتصارا قاتلا

فاز الجونة على منافسه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز أهداف الجونة كل من رضا صلاح وإيمانويل لاكي وفرانك إيتوجا.

وعلى الجانب الآخر سجل ثنائية الزمالك أحمد فتوح وسامسون أكينيولا.

ويعتبر هذا هو الفوز الأول للجونة على الزمالك منذ موسم 2010-2011 يوم 10 مايو 2011 في الجولة 20 في الدوري المصري بنتيجة 2-1 إذ مر 4690 يوما.

وهذا الفوز يعد الثاني تاريخيا للجونة على الزمالك.

والعامل المشترك في هذه المباراة حتى الآن هو تواجد شيكابالا رفقة الزمالك وعلى الجانب الآخر لعب نور السيد رفقة الجونة.

حسبما علم FilGoal.com فطالب عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك برفض بدء المباراة قبل رش أرضية الملعب بالمياه.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الجونة للنقطة 22 في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 15 في المركز الـ13.

التشكيل

جاء تشكيل الجونة كالتالي:

فرانك إيتوجا وأحمد محمود يقودان هجوم الجونة أمام الزمالك #في_الدوري 🟠📋 pic.twitter.com/eQljGlohFr — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

بينما أتى تشكيل الزمالك كالتالي:

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام الجونة 📋 شيكابالا وأحمد حمدي أساسيان، وسامسون أكينيولا يقود الهجوم ⚪✅#في_الدوري pic.twitter.com/JghIZJuOw6 — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

هدف مبكر ولكن

سجل فرانك إيتونجا لاعب الجونة الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية ولكن لم يحتسب بداعي التسلل.

هجوم متتالي من الزمالك

راوغ أحمد حمدي داخل منطقة الجزاء بعد تسلم الكرة من عرضية عمر جابر وسدد بقوة لكن صبحي سليمان حارس الجونة تألق في تصدي الكرة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة السادسة سدد محمود علاء مدافع الزمالك من داخل منطقة الجزاء وارتطمت في أحد مدافعي الجونة وتحولت إلى ركلة ركنية.

الأخطاء الفادحة من الزمالك

ارتكب الزمالك أخطاء فادحة، فالبداية في الدقيقة الـ16 بعد خطأ من عمر جابر في إرجاع الكرة إلى محمد صبحي حارس مرمى الفريق واضطر في الخروج لاستباق مهاجم الجونة من اللحاق بالكرة وتمكن من ذلك وأخرج الكرة خارج الملعب.

الخطأ الأغلى

الخطأ الفادح الأغلى من الزمالك جاء في الدقيقة 29 وكلف الفريق هدفا من قبل رضا صلاح بعد تدخل من محمود علاء على زميله أحمد حمدي لتصل الكرة إلى صلاح وانفرد بمحمد صبحي وأسكن الكرة بنجاح داخل الشباك.

محاولة ومطالبة بركلة جزاء

حاول الزمالك عن طريق شيكابالا في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 35 بعد تسديدة قوية من ركلة حرة لكن تصدى لها سليمان.

وطالب فريق الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد التدخل على ناصر ماهر بالقرب من منطقة الجزاء لكن الحكم احتسبها خارج المنطقة بناء على تقنية الفيديو.

هدفان للزمالك بعد استفاقة

تمكن الزمالك من تسجيل هدفين في الدقيقة 50 برأسية من أحمد فتوح بعد عرضية من شيكابالا.

وأضاف سامسون هدف التقدم في الدقيقة 56 بعد عرضية من فتوح ليقابلها المهاجم بتسديدة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

دخول عبد الله السعيد

دخل عبد الله السعيد في الدقيقة 63 ومصطفى شلبي بدلا من أحمد حمدي ومحمد أشرف روقا.

إنقاذ رائع

أنقذ مدافع الجونة مرماه في الدقيقة 70 بعد رأسية من سامسون.

محاولات من الجونة

سدد أشرف مجدي لاعب الجونة كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن علت المرمى.

التعادل وبداية الريمونتادا

تعادل لاكي للجونة بعد رأسية سكنت شباك محمد صبحي في الدقيقة 75.

اكتمال الريمونتادا

اكتملت الريمونتادا ففي الدقيقة 81 سجل إيتوجا هدف التقدم لتصبح النتيجة 3-2 بعد انفراد تام بالمرمى.

إنقاذ لا يصدق

ربما تصدق أن محمود علاء أو حمزة المثلوثي ينقذ أحدهما مرمى الزمالك من هدف محقق من على خط المرمى، لكن ما حدث أن عبد الله السعيد هو الذي فعل ذلك في الدقيقة 92.

إهدار فرصة التعادل

أهدر عمر جابر فرصة التعادل للزمالك في الدقيقة 93 بعد تسديدة بعدت المرمى من داخل منطقة الجزاء.

video:1

ولم يتمكن الزمالك من إدراك التعادل وحافظ الجونة على نتيجته الإيجابية ليخطف 3 نقاط غالية