انتصار تاريخي في +94.. ياو أنور يخطف الفوز للبنك الأهلي أمام الأهلي

ألحق البنك الأهلي الهزيمة الأولى بفريق الأهلي حامل لقب الدوري في سهرة رمضانية مثيرة.

وتغلب البنك الأهلي على الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وحول البنك الأهلي تأخره ثلاث مرات أمام الأهلي إلى فوز مثير في الدقيقة 94 عن طريق ياو أنور.

وافتتح أنتوني موديست التسجيل في الدقيقة الرابعة قبل أن يعادل كريم بامبو النتيجة في الدقيقة السابعة، وتقدم رضا سليم مجددا في الدقيقة 28.

وعقب ربع ساعة من الشوط الثاني نجح محمد هلال في التعادل من جديد بالدقيقة 63 قبل أن يتقدم البديل حسين الشحات مجددا في الدقيقة 72.

وشهدت العشر دقائق الأخيرة استفاقة من البنك الأهلي إذ سجل سعيدو سيمبوري التعادل في الدقيقة 84 وخطف ياو أنور الفوز في الدقيقة 94 برأسية رائعة.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر بعد تحقيق الانتصار الرابع.

أما الأهلي فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز العاشر ولكن خاض الفريق الأحمر ثماني مباريات فقط.

ويتوقف الدوري المصري بسبب التوقف الدولي خلال الفترة المقبلة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بين الفريقين دون حاجة لفترات جس النبض وبسيطرة من الأهلي.

وتابع أنتوني موديست تسديدة إمام عاشور القوية والتي تصدى لها أبو جبل، ليسكنها المهاجم الفرنسي في الدقيقة الرابعة بهدف التقدم المبكر.

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أنتوني موديست يسجل رابع أهدافه بقميص الأهلي (3 في الدوري - هدف في السوبر المصري)



موديست سجل في آخر ثلاث مشاركات بمسابقة الدوري أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي 🔴🦅⚽pic.twitter.com/hgiVMiYB0U — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

ونجح كريم بامبو في تسجيل التعادل سريعا بالدقيقة السابعة بعد تمريرة رائعة من ياو أنور.

وتوقف اللعب في الدقيقة 17 بسبب إصابة محمد فتحي قبل أن يعود وتستأنف المباراة.

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هدف التعادل السريع من كريم بامبو في شباك الأهلي 🔴🟠⚽pic.twitter.com/by4K41kZab — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

ونجح رضا سليم في التقدم للأهلي من جديد في الدقيقة 28 بعد استغلال خطأ محمد عبد الغني ويسجل في شباك أبو جبل.

وأهدر كريم بامبو هدفا محققا في الدقيقة 36 ليحرم البنك الأهلي من التعادل.

ودفع طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي بالثلاثي أحمد النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي ومحمد بسيوني.

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رضا سليم يستغل خطأ فادح من محمد عبد الغني ويتقدم لـ الأهلي 🔴⚽🦅pic.twitter.com/jETRoNHcwl — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2024

ومع بداية الشوط الثاني تصدى أبو جبل لتسديدة من رضا سليم في الدقيقة 51 ليحافظ على حظوظ فريقه.

ومنع أبو جبل هدفا محققا في الدقيقة 62 من تسديدة رامي ربيعة.

ورد البنك الأهلي بالتعادل سريعا في الدقيقة 63 من تسديدة محمد هلال الأرضية الرائعة.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالثلاثي طاهر محمد كريم وليد وحسين الشحات بدلا من رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور.

وكاد موديست أن يسجل الثالث للأهلي في الدقيقة 70 ولكن مرت بجوار القائم.

ونجح حسين الشحات في تسجيل التقدم الثالث للأهلي في الدقيقة 72 بعد تمريرة من محمد أفشة.

وطالب لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 77 بداعي لمسة يد على مدافع البنك الأهلي ولكن طالب محمود البنا باستئناف اللعب.

وتعادل البنك الأهلي مجددا في الدقيقة 83 عن طريق سعيدو سيمبوري بعد خطأ مشترك بين مصطفى شوبير ورامي ربيعة.

ونجح ياو أنور في قتل المباراة بهدف رائع في الدقيقة 94 برأسية داخل شباك الأهلي.

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الأول تاريخيا

نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق الانتصار الأول تاريخيا على حساب الأهلي في تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ولعب البنك الأهلي أمام الأهلي للمرة الثامنة بين الفريقين في مختلف المسابقات.

وتعادل الفريقان أربع مرات بينما حقق الأهلي الفوز ثلاث مرات وفاز البنك الأهلي للمرة الأولى.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في آخر مواجهتين بين الفريقين في دوري الموسم الماضي.

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حقق البنك الأهلي رقما مميزا في مواجهة الأهلي بدوري هذا الموسم.

وسجل البنك الأهلي أربعة أهداف في شباك الأهلي بمباراة واحدة وهي ضعف السجل التهديفي للفريق في تاريخ مواجهات الفريقين.

وكان البنك الأهلي قد سجل هدفين خلال سبع مواجهات أمام الأهلي.

رقم مميز لرضا سليم

حقق رضا سليم رقما مميزا بقميص الأهلي في الدوري، بعدما سجل أمام البنك الأهلي.

وسجل المغربي رضا سليم ثالث أهدافه بقميص الأهلي في الدوري برابع مشاركة له بالمسابقة.

ولعب رضا سليم ثلاث مباريات بشكل أساسي في الدوري ونجح في التسجيل بالمباريات الثلاثة.

وسجل رضا سليم مع الأهلي في كل من المصري وبلدية المحلة والبنك الأهلي، وبدأ اللقاءات الثلاثة كأساسي.

بينما شارك رضا سليم مباراة وحيدة كبديل كانت أمام الإسماعيلي ولم يسجل في 27 دقيقة شارك بها.

ولعب رضا سليم 11 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

وبخلاف الدوري، سجل رضا سليم هدفا للأهلي في دوري السوبر الإفريقي.

موديست على التوالي

نجح أنتوني موديست في تسجيل رابع أهدافه بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

وسجل موديست بذلك الهدف ثالث أهدافه مع الأهلي في الدوري من سبع مباريات خاضهم.

ويعتبر ذلك الهدف هو الثالث على التوالي للمهاجم الفرنسي في مسابقة الدوري.

وسجل موديست أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي على التوالي.

بينما لم يشارك في مواجهة سموحة بسبب الإصابة.

وعوض موديست بدايته السيئة مع الأهلي في الدوري، إذ لم يسجل في أول أربع مواجهات خاضهم بالدوري.

وفشل موديست في التسجيل بالدوري أمام كل من المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وبخلاف أهدافه الثلاثة مع الأهلي في الدوري، نجح موديست في تسجيل هدفا أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري.

وبشكل عام نجح موديست في تسجيل أربعة أهداف بقميص الأهلي منذ انضمامه بداية الموسم الجاري.

وصنع موديست هدفا وحيدا ضمن 17 مباراة خاضهم مع الأهلي، وكان ذلك في دوري أبطال إفريقيا.