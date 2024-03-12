إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

المصري - زد

انفرد المصري بصدارة ترتيب الدوري عقب التعادل أمام زد في مباراة مثيرة.

وتعادل المصري أمام زد بهدفين لكل فريق ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وسجل عبد الرحمن البانوبي وشادي حسين هدفي زد، فيما أحرز محمد الشامي وميدو جابر هدفي المصري.

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المصري رفع رصيده إلى النقطة 27 لينفرد بصدارة ترتيب جدول الدوري.

فيما رفع زد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

وصف المباراة

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي على مرمى زد وسدد محمد الشامي كرة قوية علت مرمى علي لطفي بقليل.

ورد زد عن طريق انطلاقة سريعة لماجاسا من الجانب الأيسر ومرر عرضية متقنة أودعها عبد الرحمن البانوبي بسهولة في المرمى عند الدقيقة 21.

وأهدر الشامي فرصة تسجيل التعادل بعد عرضية متقنة من أحمد عيد حولها بضربة رأسية مرت بجوا المرمى بقليل.

وأدرك محمد الشامي هدف التعادل للمصري بعد متابعة رائعة للكرة المرتدة من العارضة بضربة رأسية عند الدقيقة 54.

وسدد مصطفى زيكو تسديدة قوية تصدى لها محمود جاد حارس المصري ببراعة.

ونجح شادي حسين في تسجيل الهدف الثاني لنادي زد بضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 80.

وفي الوقت القاتل نجح ميدو جابر في تسجيل الهدف الثاني للمصري بعدمكا نفذ ركلة جزاء بنجاح عند الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع.

المصري زد
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