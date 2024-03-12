بمشاركة حجازي.. الهلال يكرر الفوز على اتحاد جدة.. ويحجز مقعدا في نصف نهائي أبطال آسيا

حجز الهلال موعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على مواطنه اتحاد جدة.

وفاز الهلال على اتحاد جدة بهدفين دون رد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل ياسر الشهراني ومالكوم هدفي الهلال في شباك اتحاد جدة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

وكرر الهلال نتيجة الذهاب ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع 4-0 في المباراتين.

وشارك المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد اتحاد جدة في المباراة كاملة وحصل على بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع.

وضرب الهلال موعدا مع العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الإماراتي قد أقصى النصر بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح في ربع النهائي.

وافتتح ياسر الشهراني التسجيل لنادي الهلال عند الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعزز مالكوم تقدم الهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.

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