يسجل كلما بدأ أساسيا.. ثالث أهداف رضا سليم مع الأهلي في الدوري

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 22:47

كتب : FilGoal

هدف رضا سليم - الأهلي ضد البنك الأهلي

حقق رضا سليم رقما مميزا بقميص الأهلي في الدوري، بعدما سجل أمام البنك الأهلي.

رضا سليم

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وسجل المغربي رضا سليم ثالث أهدافه بقميص الأهلي في الدوري برابع مشاركة له بالمسابقة.

ولعب رضا سليم ثلاث مباريات بشكل أساسي في الدوري ونجح في التسجيل بالمباريات الثلاثة.

وسجل رضا سليم مع الأهلي في كل من المصري وبلدية المحلة والبنك الأهلي، وبدأ اللقاءات الثلاثة كأساسي.

بينما شارك رضا سليم مباراة وحيدة كبديل كانت أمام الإسماعيلي ولم يسجل في 27 دقيقة شارك بها.

ولعب رضا سليم 11 مباراة مع الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف.

وبخلاف الدوري، سجل رضا سليم هدفا للأهلي في دوري السوبر الإفريقي.

وعاد المغربي للمشاركة مع الأهلي من جديد بعد فترة من الغياب بسبب إصابة في الكتف.

الأهلي الدوري المصري رضا سليم
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