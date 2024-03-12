الكشف عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 22:40

كتب : أحمد الخولي

إصابة أحمد رفعت أمام الزمالك

أصدرت مستشفى زمزم المنوطة بعلاج أحمد رفعت لاعب نادي مودرن فيوتشر بيانا رسميا بشأن آخر تطورات حالة اللاعب الصحية.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

وسقط أحمد رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.

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واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

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وأوضحت مستشفى زمزم في بيان: "حضر اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر و منتخب مصر الي المستشفي بسيارة الإسعاف. حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب".

"طبقا للبروتكولات الطبية، تم عمل انعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ وأثناء انعاش قلب رئوي، حدث اكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب مما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من عشرين مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة".

"تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز . تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي، وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ".

"تبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره ، وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن انعاش القلب الرئوي. تم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم".

"تم متابعة المريض عن طريق طبيب الكلى لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة انعاش القلب الرئوي كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب و استشاري المخ والاعصاب لتقييم حالته ومتابعتها، تم سحب التحاليل والفحصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

"حالة المريض حاليا أفضل بالنسبة لضغط الدم و لكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل و إدارة المستشفى و الطاقم الطبي يقدمون أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية".

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

أحمد رفعت احمد رفعت مودرن فيوتشر
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