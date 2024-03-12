الثالث على التوالي في الدوري.. موديست يسجل أمام البنك الأهلي

نجح أنتوني موديست في تسجيل رابع أهدافه بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء بداية الموسم الجاري.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

وافتتح أنتوني موديست التسجيل في مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي من الجولة 15 بمسابقة الدوري.

وسجل موديست بذلك الهدف ثالث أهدافه مع الأهلي في الدوري من سبع مباريات خاضهم.

ويعتبر ذلك الهدف هو الثالث على التوالي للمهاجم الفرنسي في مسابقة الدوري.

وسجل موديست أمام كل من الجونة وبلدية المحلة والبنك الأهلي على التوالي.

بينما لم يشارك في مواجهة سموحة بسبب الإصابة.

وعوض موديست بدايته السيئة مع الأهلي في الدوري، إذ لم يسجل في أول أربع مواجهات خاضهم بالدوري.

وفشل موديست في التسجيل بالدوري أمام كل من المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وبخلاف أهدافه الثلاثة مع الأهلي في الدوري، نجح موديست في تسجيل هدفا أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري.

وبشكل عام نجح موديست في تسجيل أربعة أهداف بقميص الأهلي منذ انضمامه بداية الموسم الجاري.

وصنع موديست هدفا وحيدا ضمن 17 مباراة خاضهم مع الأهلي، وكان ذلك في دوري أبطال إفريقيا.

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