انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(1) نابولي.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:50
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق نابولي ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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نهاية المباراة
ق83 جوووووول ليفاندوفسكي يقتل المباراة
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 جوووول تقليص الفارق من أمير رحماني
ق16 جوووووول كانسيلو
ق15 جووووول فيرمين لوبيز يسجل التقدم لبرشلونة
انطلاق المباراة
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