انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (1)-(0) بورتو.. تأهل أصحاب الأرض بركلات الترجيح

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد منافسه بورتو في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بورتو في مباراة الذهاب على ملعب دراجاو في البرتغال بهدف دون رد.

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فوز أرسنال 4-2 بركلات الترجيح

رايا يتصدى لركلة جالينو ويؤهل أرسنال

رايس يسجل الركلة الرابعة لأرسنال

ماركو جرويتش يسجل الركلة الثالثة لبورتو

ساكا يسجل الركلة الثالثة لأرسنال

رايا يسجل الركلة الثانية لويندل لاعب بورتو

كاي هافيرتز يسجل الركلة الثانية لأرسنال

بيبي يسجل الركلة الأولى لبورتو

مارتن أوديجارد يسجل الركلة الأولى لأرسنال

إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

بداية الشوط الأول الإضافي

إلى الوقت الإضافي

ق 85: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح أرسنال عن طريق ساكا تصدى لها ديوجو كوستا بصعوبة بالغة.

النتيجة الإجمالية حتى الآن 1-1

ق 83: فرصة خطيرة لصالح أرسنال بعد تسديدة من جيسوس مهاجم أرسنال لكن تصدي رائع من ديوجو كوستا حارس مرمى بورتو.

ق 72: تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بورتو عن طريق فرانسيسكو كونسيساو لكن تصدى لها ديفيد رايا حارس أرسنال ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: جوووول لياندرو تروسارد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 16: تسديدة أرضية قوية من مارتن أوديجارد تمر بجانب المرمى.

ق 4: رأسية خطيرة من بن وايت ولكن علت المرمى

بداية المباراة

أرسنال بورتو دوري أبطال أوروبا ميكيل أرتيتا رايس
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