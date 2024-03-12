انتهت في الدوري - المصري (2)-(2) زد.. نقطة لكل فريق

يلعب المصري أمام زد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري أمام زد.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق8+90 ميدو جابر يسجل الهدف الثاني للمصري من ركلة جزاء

ق79 شادي حسين يسجل الهدف الثاني بعد ضربة رأسية متقنة

ق71 تسديدة قوية من غيلاس قناوي لاعب المصري يبعدها مصطفى العش مدافع زد بصعوبة

ق56 محمد الشامي يسجل هدف التعادل للمصري بعد ضربة رأسية متقنة

ق46 عرضية متقنة من أحمد عيد وضربة رأسية من محمد الشامي تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق36 عرضية خطيرة من مصطفى زيكو يبعدها أحمد عيد من مناطق الخطورة

ق34 فرصة محققة تضيع على النادي المصري بعد تسددية ميدو جابر

ق21 عبد الرحمن البانوبي يسجل الهدف الأول لنادي زد بعد انطلاقة رائعة من مصطفى زيكو وتمريرة للبانوبي.

انطلاق المباراة

شاهد المباراة.

انطلاق المباراة