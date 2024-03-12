تشكيل أرسنال - تغيير وحيد من أرتيتا بتواجد رايا ضد بورتو في دوري الأبطال

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

ديفيد رايا - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورتو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأحدث المدير الفني الإسباني تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه عن المباراة الماضية ضد برينتفورد وهو عودة ديفيد رايا بدلا من أرون رامسديل.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ياكوب كيفيور

خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – كاي هافيرتز

وانتهت مباراة الذهاب في ملعب دراجاو معقل بورتو بفوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد.

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