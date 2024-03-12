تشكيل أرسنال - تغيير وحيد من أرتيتا بتواجد رايا ضد بورتو في دوري الأبطال
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه بورتو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
ديفيد رايا
النادي : أرسنال
وأحدث المدير الفني الإسباني تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه عن المباراة الماضية ضد برينتفورد وهو عودة ديفيد رايا بدلا من أرون رامسديل.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ياكوب كيفيور
خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد
خط الهجوم: بوكايو ساكا – لياندرو تروسارد – كاي هافيرتز
وانتهت مباراة الذهاب في ملعب دراجاو معقل بورتو بفوز الفريق البرتغالي بهدف دون رد.
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