انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (4)-(3) الأهلي.. نهاية اللقاء

يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم، بينما الأهلي في المركز العاشر بـ 17 نقطة من 7 مباريات.

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نهاية اللقاء

ق94 جوووول قاتل من ياو أنور

ق83 جوووول التعادل لسعيدو سيمبوري

ق77 مطالبات بركلة جزاء

ق72 جووووول حسين الشحات

ق70 رأسية موديست بجوار القائم

ق66 نزول طاهر وكريم وليد والشحات بدلا من رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور

ق63 جووووول هلال يتعادل للبنك الأهلي

ق62 أبو جبل يتألق ويمنع هدفا محققا

ق51 تسديدة ضعيفة من رضا سليم في يد أبو جبل

ق37 نزول النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي وبسيوني

ق36 بامبو يهدر هدفا محققا

ق28 جوووووول رضا سليم

ق17 إصابة محمد فتحي وتوقف اللعب

ق7 جووووول كريم بامبو يتعادل سريعا

ق4 جووووول موديست بعد متابعة تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة