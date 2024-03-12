انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (4)-(3) الأهلي.. نهاية اللقاء

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

احتفال أنتوني موديست بهدف الأهلي في شباك البنك الأهلي

يستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم، بينما الأهلي في المركز العاشر بـ 17 نقطة من 7 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----------------------

نهاية اللقاء

ق94 جوووول قاتل من ياو أنور

ق83 جوووول التعادل لسعيدو سيمبوري

ق77 مطالبات بركلة جزاء

ق72 جووووول حسين الشحات

ق70 رأسية موديست بجوار القائم

ق66 نزول طاهر وكريم وليد والشحات بدلا من رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور

ق63 جووووول هلال يتعادل للبنك الأهلي

ق62 أبو جبل يتألق ويمنع هدفا محققا

ق51 تسديدة ضعيفة من رضا سليم في يد أبو جبل

ق37 نزول النادري وموسى فراوي وأسامة فيصل بدلا من محمد عبد الغني ومحمد فتحي وبسيوني

ق36 بامبو يهدر هدفا محققا

ق28 جوووووول رضا سليم

ق17 إصابة محمد فتحي وتوقف اللعب

ق7 جووووول كريم بامبو يتعادل سريعا

ق4 جووووول موديست بعد متابعة تسديدة إمام عاشور

انطلاق المباراة

الدوري المصري البنك الأهلي الأهلي
نرشح لكم
عبد العال: تداركنا أخطاء هدفي الزمالك.. وعودتنا رغم سيطرتهم أمر كبير الفوز الأول منذ 4690 يوما.. الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويحقق انتصارا قاتلا انتصار تاريخي في +94.. ياو أنور يخطف الفوز للبنك الأهلي أمام الأهلي إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري يسجل كلما بدأ أساسيا.. ثالث أهداف رضا سليم مع الأهلي في الدوري الكشف عن آخر تطورات حالة أحمد رفعت الثالث على التوالي في الدوري.. موديست يسجل أمام البنك الأهلي انتهت في الدوري - المصري (2)-(2) زد.. نقطة لكل فريق
أخر الأخبار
عبد العال: تداركنا أخطاء هدفي الزمالك.. وعودتنا رغم سيطرتهم أمر كبير 12 دقيقة | الدوري المصري
الـ 21.. يوفنتوس يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 بعد هدية إقصاء برشلونة لـ نابولي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
لأول مرة منذ 2020.. برشلونة إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بثلاثية في نابولي 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 4690 يوما.. الجونة يقلب الطاولة على الزمالك ويحقق انتصارا قاتلا 58 دقيقة | الدوري المصري
انتصار تاريخي في +94.. ياو أنور يخطف الفوز للبنك الأهلي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
إثارة حتى النهاية.. المصري يرفض الخسارة من زد وينفرد بصدارة الدوري ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة حجازي.. الهلال يكرر الفوز على اتحاد جدة.. ويحجز مقعدا في نصف نهائي أبطال آسيا ساعة | سعودي في الجول
يسجل كلما بدأ أساسيا.. ثالث أهداف رضا سليم مع الأهلي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا