تشكيل أبطال أوروبا – عودة ليفاندوفسكي مع برشلونة.. وثلاثي هجومي معتاد لـ نابولي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد ريال مايوركا.

وكذلك يبدأ رافينيا بالرغم من خروجه ضد مايوركا مصابا.

وأتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستينسن – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا

وعلى الجانب الآخر أعلن فرانشيسكو كالزونا تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – ماريو روي

خط الوسط: فرانك زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – حامد تراوري

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – فيكتور أوسيمين – ماتيو بوليتانو

وانتهت مباراة الذهاب في دييجو أرماندو مارادونا ملعب نابولي بالتعادل 1-1.