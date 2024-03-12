تشكيل أبطال أوروبا – عودة ليفاندوفسكي مع برشلونة.. وثلاثي هجومي معتاد لـ نابولي
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:59
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
روبرت ليفاندوفسكي
النادي : برشلونة
وعاد روبرت ليفاندوفسكي للتشكيل الأساسي بعدما كان على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد ريال مايوركا.
وكذلك يبدأ رافينيا بالرغم من خروجه ضد مايوركا مصابا.
وأتى التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جول كوندي
خط الوسط: أندرياس كريستينسن – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز
خط الهجوم: لامين جمال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا
وعلى الجانب الآخر أعلن فرانشيسكو كالزونا تشكيل فريقه.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليكس ميريت
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – ماريو روي
خط الوسط: فرانك زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – حامد تراوري
خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – فيكتور أوسيمين – ماتيو بوليتانو
وانتهت مباراة الذهاب في دييجو أرماندو مارادونا ملعب نابولي بالتعادل 1-1.