انتهت كرة سلة - الزمالك (74)-(77) الاتحاد.. نهاية المباراة

يستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري السوبر للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 17 نقطة.

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ق0:00 نهاية اللقاء المثير بفوز الاتحاد 77-74

ق1:44 تقدم الاتحاد 73-71

ق4:41 التعادل 65-65

ق7:44 تقدم الزمالك 62-58

الفترة الرابعة

ق0:00 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 60-54

ق8:45 توقف المباراة لمطالبة الجماهير بالخروج

الفترة الثالثة

ق0:00 نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 41-39

ق2:41 تقدم الاتحاد 38-37

ق5:00 الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 33-32 للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

ق0:00 تقدم الاتحاد على الزمالك 22-17

ق3:45 أول تقدم للاتحاد والنتيجة 12-11

ق5:00 صحوة خضراء والتعادل 9-9

ق7:00 تفوق أبيض مبكر والنتيجة 9-3

الفترة الأولى

انطلاق المباراة