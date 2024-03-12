انتهت كرة سلة - الزمالك (74)-(77) الاتحاد.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:58

كتب : FilGoal

الاتحاد - الزمالك - كرة سلة

يستضيف الزمالك فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري السوبر للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث بـ 17 نقطة.

لمشاهدة المباراة من هنا

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ق0:00 نهاية اللقاء المثير بفوز الاتحاد 77-74

ق1:44 تقدم الاتحاد 73-71

ق4:41 التعادل 65-65

ق7:44 تقدم الزمالك 62-58

الفترة الرابعة

ق0:00 نهاية الفترة الثالثة بتقدم الزمالك 60-54

ق8:45 توقف المباراة لمطالبة الجماهير بالخروج

الفترة الثالثة

ق0:00 نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 41-39

ق2:41 تقدم الاتحاد 38-37

ق5:00 الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 33-32 للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

ق0:00 تقدم الاتحاد على الزمالك 22-17

ق3:45 أول تقدم للاتحاد والنتيجة 12-11

ق5:00 صحوة خضراء والتعادل 9-9

ق7:00 تفوق أبيض مبكر والنتيجة 9-3

الفترة الأولى

انطلاق المباراة

الزمالك كرة سلة
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