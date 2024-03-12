التشكيل - الشامي وصلاح محسن يقودان هجوم المصري.. وشادي حسين أساسي مع زد

يعتمد علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي على الثنائي محمد الشامي وصلاح محسن في قيادة هجوم فريقه أمام زد.

ويلعب المصري أمام زد بعد قليل ضمن الجولة 16 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل المصري لمواجهة زد كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: حسين السيد – محمد طارق – أحمد أيمن منصور – أحمد عيد

الوسط:ميدو جابر - معتز زدام – محمود حمادة - سمير فكري

الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن.

فيما جاء تشكيل نادي زد كالتالي:

الحارس: علي لطفي

الدفاع: أحمد زكي –مصطفى العش –عبد الله بكري –أحمد سيد عبد النبي

الوسط: عبد الرحمن البانوبي – محمود نبيل– أحمد الصغيري.

الهجوم: ماتا ماجاسا – شادي حسين – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

فيما يتواجد زد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.