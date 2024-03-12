تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي بقيادة إيتوجا ضد الزمالك

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:46

كتب : أحمد شوقي صلاح

الجونة- بلدية المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 15 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويدفع عبد العال بثلاثي في خط الهجوم مكون من أرناود وفرانك إيتوجا وأحمد محمود.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – محمد الدغيمي

خط الوسط: نور السيد – إيمانويل لاكي – رضا صلاح

خط الهجوم: أرناود – فرانك إيتوجا – أحمد محمود

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

أحمد محمود – صبري رحيل – حسام إيفونا – محمود العوكش – أشرف مجدي – عبد الله عبادي – كريست جونيور – سيف شيكا – مازن ياسر

ويحتل الجونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة.

الجونة الزمالك علاء عبد العال الدوري المصري إيتوجا
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