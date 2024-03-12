تشكيل البنك الأهلي - أنور وبامبو يهاجمان الأهلي.. وأيمن أشرف وعبد الغني في الدفاع

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

البنك الأهلي

دفع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بالثنائي ياو أنور وكريم بامبو في الهجوم لمواجهة الأهلي.

ويدافع البنك الأهلي بالثلاثي أيمن أشرف ومحمود الجزار ومحمد عبد الغني.

ويستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي – عمر كمال مدافع أمام البنك.. وعودة عبد القادر للظهور قائمة الأهلي - غياب عبد المنعم وتاو وكوكا عن مواجهة البنك الثانية للأحمر.. البنا يدير مباراة الأهلي أمام البنك طارق مصطفى: نستقبل أهدافا غريبة في البنك الأهلي.. ولم أرى مثل ما حدث طوال حياتي

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوبو - أيمن أشرف - محمود الجزار - محمد عبد الغني - محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي - سعيدو سيمبوري - محمد هلال.

الهجوم: ياو أنور - كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حسن شاهين - محمود قاعود - أسامة فيصل - عاصم صلاح - سيرجي أكا - أحمد النادري - موسى بشير - محمد جريندو - إبراهيم حسن.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

أما الأهلي ففي المركز العاشر بـ 17 نقطة لكن من سبع مباريات فقط خاضهم الفريق.

ولم يذق البنك الأهلي طعم الفوز في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق بالدوري.

الدوري المصري البنك الأهلي
نرشح لكم
تشكيل المصري - الشامي وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام زد.. وأحمد عيد أساسي تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي بقيادة إيتوجا ضد الزمالك تشكيل الأهلي – عمر كمال مدافع أمام البنك.. وعودة عبد القادر للظهور تشكيل الزمالك - تغييرات بالجملة.. سامسون وروقا وعلاء أساسيون أمام الجونة رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي "تسارع في ضربات القلب".. الطاقم الطبي المعالج لرفعت يكشف تطورات حالته الصحية "القلب توقف لنحو ساعة".. أول تعليق من فيوتشر على حالة أحمد رفعت مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مارس 2024.. عودة القطبين للدوري و3 مواجهات أوروبية وآسيوية
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا ضد نابولي في أبطال أوروبا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كرة سلة - الزمالك ضد الاتحاد 5 دقيقة | كرة سلة
تشكيل المصري - الشامي وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام زد.. وأحمد عيد أساسي 6 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الجونة - ثلاثي هجومي بقيادة إيتوجا ضد الزمالك 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي - أنور وبامبو يهاجمان الأهلي.. وأيمن أشرف وعبد الغني في الدفاع 26 دقيقة | الدوري المصري
احتلال أوروبي لدوري NBA.. هل فقد الأمريكان السيطرة على كرة السلة؟ 27 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
مباشر أبطال آسيا - اتحاد جدة (0) - (0) الهلال.. انطلاق المباراة 28 دقيقة | سعودي في الجول
رغم مفاوضات ريال مدريد.. مدير بايرن: هناك محادثات جيدة مع ديفيز 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا