تشكيل البنك الأهلي - أنور وبامبو يهاجمان الأهلي.. وأيمن أشرف وعبد الغني في الدفاع

دفع طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، بالثنائي ياو أنور وكريم بامبو في الهجوم لمواجهة الأهلي.

ويدافع البنك الأهلي بالثلاثي أيمن أشرف ومحمود الجزار ومحمد عبد الغني.

ويستضيف البنك الأهلي فريق الأهلي على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من المسابقة.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوبو - أيمن أشرف - محمود الجزار - محمد عبد الغني - محمد بسيوني.

الوسط: محمد فتحي - سعيدو سيمبوري - محمد هلال.

الهجوم: ياو أنور - كريم بامبو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: حسن شاهين - محمود قاعود - أسامة فيصل - عاصم صلاح - سيرجي أكا - أحمد النادري - موسى بشير - محمد جريندو - إبراهيم حسن.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من 15 مباراة خاضهم الفريق.

أما الأهلي ففي المركز العاشر بـ 17 نقطة لكن من سبع مباريات فقط خاضهم الفريق.

ولم يذق البنك الأهلي طعم الفوز في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق بالدوري.