انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (0) - (2) الهلال.. تأهل مستحق

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:35

كتب : FilGoal

اتحاد جدة - الهلال

يحل الهلال ضيفا على اتحاد جدة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

ويقود أحمد حجازي تشكيل اتحاد جدة الأساسي أمام الهلال بقيادة ألكسندر ميتروفيتش.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال أمام الاتحاد ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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وكان الهلال قد حسم نتيجة مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

لمتابعة مباراة الهلال أمام اتحاد جدة دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق5+90 مالكوم يسجل الهدف الثاني لنادي الهلال بعد انفراد تام بالمرمى

ق61 ياسر الشهراني يسجل الهدف الأول لنادي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

ق50 تسديدة صاروخية من أحمد الغامدي يبعدها العويس ببراعة

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق40 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق روبن نيفيز مرت بجوار المرمى.

ق15 تغيير اضطراري بنزول سلطان الفرحان بدلا من فابينيو الذي تعرض للإصابة.

ق3 انفراد تام من رومارينيو مهاجم اتحاد جدة وتصدي رائع من محمد العويس حارس الهلال

انطلاق المباراة

أحمد حجازي الهلال اتحاد جدة دوري ابطال آسيا
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