رغم مفاوضات ريال مدريد.. مدير بايرن: هناك محادثات جيدة مع ديفيز

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

كشف كريستوف فرويند مدير نادي بايرن ميونيخ أن هناك محادثات جيدة تجرى مع ألفونسو ديفيز لاعب الفريق.

وكانت العديد من التقارير الإخبارية زعمت أن ريال مدريد في مفاوضات متقدمة مع الظهير الأيسر الكندي.

وقال فرويند لموقع أبيندزيتونج الألماني: "تجديد عقد ديفيز غير مستبعد على الإطلاق، هناك محادثات جيدة ومفتوحة تجرى معه".

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وأتم "سنرى ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا من قبل، أن بايرن ميونيخ أجرى مفاوضات جديدة مع اللاعب لتمديد عقده مقابل 13 مليون يورو سنويا (14.22 مليون دولار) قبل الضرائب، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار)، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.

وأشارت سكاي، إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي ينتهي تعاقده عام 2025، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر الفريق البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، لتجنب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن، حاول تجديد المحادثات مع ديفيز، ولكن اللاعب الكندي غير مرحب بالتجديد، ومازال الطرفان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق.

ولا يرغب بايرن ميونيخ في الموافقة على مطالب ديفيز للحفاظ على الفريق وعدم تدمير هيكل أجور اللاعبين.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات "إيبرل": "هناك دائماً أمل، ولن أفقد ذلك".

ورغم امتلاك بايرن لرافائيل جيريرو في مركز الظهير الأيسر، إلا أنه بدأ في المفاوضات مع البدائل، وأبرزهم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

تعليق بيريز

علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على احتمالية تعاقد الملكي مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان وألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ.

وقال بيريز في مقطع فيديو أثناء التقاط الصور مع الجمهور نشره فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "من هما مبابي وديفيز؟".

وطلب الجمهور من بيريز التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد بايرن ميونيخ الدوري الألماني ألفونسو ديفيز
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