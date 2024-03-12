تشكيل الزمالك - تغييرات بالجملة.. سامسون وروقا وعلاء أساسيون أمام الجونة

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 20:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

يبدأ أحمد حمدي في التشكيل الأساسي لفريق الزمالك أمام الجونة ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بكل من سامسون أكينيولا ومحمود علاء ومحمد أشرف روقا في التشكيل الأساسي.

بينما يجلس كل من عبد الله السعيد ويوسف أوباما على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - ناصر ماهر - محمود شيكابالا.

الهجوم: سامسون أكينيولا.

بينما دكة البدلاء كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

الوسط: محمد شحاتة - سيد عبد الله - عبد الله السعيد - يوسف أوباما - مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي

وشهدت القائمة غياب 6 صفقات جديدة، وهم: ياسر حمد، ومحمد عاطف، ومهاب ياسر، ترافيس موتيابا، وزياد كمال، وسيف جعفر، بالإضافة إلى إبراهيما نداي بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من 10 مباريات خاضهم الفريق.

بينما الجونة في المركز التاسع برصيد 19 نقطة من 13 مباراة خاضهم الفريق بالدوري.

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