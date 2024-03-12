تشكيل اتحاد جدة - حجازي أساسي أمام الهلال في إياب ربع نهائي أبطال آسيا

يبدأ أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لفريق اتحاد جدة أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الهلال بهدفين دون مقابل ليضع قدما في نصف النهائي.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: فواز الصقور - لويز فيليبي - أحمد حجازي.

خط الوسط: رومارينيو - فيصل الغامدي - فابينيو - مروان الصحفي - أحمد الغامدي.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - مدالله العليان

ويحتاج اتحاد جدة للفوز بفارق أكثر من هدفين للتأهل إلى نصف النهائي.

أما في حال فوز اتحاد جدة بفارق هدفين فسيتم اللجوء لشوطين إضافيين.

أما الهلال فيحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف من أجل حسم التأهل.

وسجل ميتروفيتش وسالم الدوسري هدفي الهلال في مباراة الذهاب.

بينما يغيب نجولو كانتي عن مواجهة الإياب بسبب التعرض للطرد في الذهاب.