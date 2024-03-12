رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا رسميا تدعم خلاله أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي تعرض لأزمة صحية كبيرة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في الدوري.

أحمد رفعت النادي : مودرن فيوتشر مودرن فيوتشر

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:

"حرصت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على التواصل الدائم مع كل المسؤولين في نادي مودرن فيوتشر ومسؤولي المستشفى ومتابعة حالة أحمد رفعت لاعب الفريق أولا بأول منذ سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري أمس".

"وقال أحمد دياب رئيس الرابطة أن حياة اللاعب أهم من أي مباراة وأن الرابطة مساندة وداعمة لنادي مودرن فيوتشر في هذه الأزمة التي جمعت قلوب الجماهير المصرية بكل أطيافها متوجهين بالدعاء للاعب".

"واختتم دياب بأنه على تواصل دائم مع جميع الأطراىف وأي مطالب طبية للاعب فهي مجابة على الفور آملين عودته إلى أهله سالما".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.