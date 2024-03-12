رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 19:29

كتب : بسام أبو بكر

أحمد رفعت - فيوتشر

أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانا رسميا تدعم خلاله أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر والذي تعرض لأزمة صحية كبيرة خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري في الدوري.

أحمد رفعت

النادي : مودرن فيوتشر

مودرن فيوتشر

وجاء بيان رابطة الأندية كالآتي:

"حرصت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب على التواصل الدائم مع كل المسؤولين في نادي مودرن فيوتشر ومسؤولي المستشفى ومتابعة حالة أحمد رفعت لاعب الفريق أولا بأول منذ سقوطه في مباراة الاتحاد السكندري أمس".

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"وقال أحمد دياب رئيس الرابطة أن حياة اللاعب أهم من أي مباراة وأن الرابطة مساندة وداعمة لنادي مودرن فيوتشر في هذه الأزمة التي جمعت قلوب الجماهير المصرية بكل أطيافها متوجهين بالدعاء للاعب".

"واختتم دياب بأنه على تواصل دائم مع جميع الأطراىف وأي مطالب طبية للاعب فهي مجابة على الفور آملين عودته إلى أهله سالما".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

أما عمرو عثمان استشاري القلب بالمستشفى، فأوضح أن اللاعب استرد جزء من وعيه وهذه علامة مطمئنة ولكنه ليس في كامل إدراكه، ولا تزال الوظائف الحيوية غير مستقرة، وسط متابعة لتطورات الحالة ساعة بساعة.

وعن تشخيص الحالة، أوضح استشاري القلب، أنه تم عمل كافة الفحوصات ولم يتضح بعد إذا كان يعاني اللاعب من أي جلطات في القلب أو الرئة، وما يعاني منه هو تسارع في ضربات القلب.

وأكمل: "نحاول تشخيص سبب التسارع، هل يحتاج لتدخل جراحي أم أنها حالة طارئة لن تتكرر؟، وحتى الوصول للتشخيص النهائي سيبقى اللاعب تحت الملاحظة للتأكد من تحسن الوضع العام للحال، وسيبقى على جهاز التنفس الصناعي حتى تحسن وضع حموضة الدم.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

رابطة الأندية أحمد رفعت مودرن فيوتشر
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