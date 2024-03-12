ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو

شارك إيدير ميليتاو في تدريبات ريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وعاد ميليتاو للمشاركة في تدريبات ريال مدريد بشكل جزئي واستكمل عملية التأهيل الخاصة به بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يعود ميليتاو للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد في شهر أبريل المقبل وفقا لما يعتقده الأطباء المعالجين له.

أخبار متعلقة:
إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو استقالة ساري من تدريب لاتسيو

ويخضع ميليتاو لفحوصات منتظمة مع جراح العظام مانويل ايس الذي أجرى له الجراحة بعد أيام من إصابته، وهو أحد الأطباء الموثوق فيهم من قبل ريال مدريد الذي يعتمد عليه كثيرا.

ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة أوساسونا يوم السبت المقبل في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فاز مع ريال مدريد بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

مع منتخب البرازيل لعب 30 مباراة وفاز معه بكوبا أمريكا عام 2019.

ريال مدريد الدوري الإسباني إيدير ميليتاو
نرشح لكم
إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو بين تدمير هيكل الأجور وسيناريو ألابا.. بايرن يضغط على ديفيز للبقاء مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب تقارير: براهيم دياز قرر اللعب باسم المغرب وليس إسبانيا.. وموعد الظهور الأول رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-0) سيلتا فيجو.. نهاية المباراة الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل
أخر الأخبار
رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي 5 دقيقة | الدوري المصري
ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
تاريخ مواجهات الزمالك ضد فيوتشر.. الأبيض لا يعرف سوى الانتصارات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
استقالة ساري من تدريب لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.. تعادل في كل شيء وتفوق أحمر في الأهداف 3 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - مواعيد طريق الأهلي نحو النهائي الخامس تواليا 3 ساعة | الكرة المصرية
قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا