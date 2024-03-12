ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد

شارك إيدير ميليتاو في تدريبات ريال مدريد بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وعاد ميليتاو للمشاركة في تدريبات ريال مدريد بشكل جزئي واستكمل عملية التأهيل الخاصة به بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يعود ميليتاو للمشاركة في المباريات مع ريال مدريد في شهر أبريل المقبل وفقا لما يعتقده الأطباء المعالجين له.

ويخضع ميليتاو لفحوصات منتظمة مع جراح العظام مانويل ايس الذي أجرى له الجراحة بعد أيام من إصابته، وهو أحد الأطباء الموثوق فيهم من قبل ريال مدريد الذي يعتمد عليه كثيرا.

ويستعد ريال مدريد في الوقت الحالي لمواجهة أوساسونا يوم السبت المقبل في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فاز مع ريال مدريد بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

مع منتخب البرازيل لعب 30 مباراة وفاز معه بكوبا أمريكا عام 2019.