إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني إقالة رفائيل بينيتيز من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خسارة سيلتا فيجو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني برباعية دون رد.

ويحتل سيلتا فيجو المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

واستمر بينيتيز في تدريب سيلتا فيجو لمدة 8 أشهر.

وجاء بيان نادي سيلتا فيجو كالآتي: "رافا بينيتيز وطاقمه رحلوا عن الفريق بعد 8 أشهر من التفاني المطلق في العمل والالتزام التام، لكن الفريق لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي".

وأضاف "يود النادي أن يعرب لـ بينيتيز ومساعديه عن خالص امتنانه للأمانة والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم إلى هنا".

بينيتيز البالغ من العمر 63 عاما عاد إلى العمل في إسبانيا من بوابة سيلتا فيجو بعد أكثر من 7 سنوات من العمل في موطنه منذ أن كان مدربا لريال مدريد في 2016.