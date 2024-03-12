إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 18:32

كتب : FilGoal

رافاييل بينيتيز

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني إقالة رفائيل بينيتيز من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خسارة سيلتا فيجو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني برباعية دون رد.

ويحتل سيلتا فيجو المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

أخبار متعلقة:
استقالة ساري من تدريب لاتسيو بين تدمير هيكل الأجور وسيناريو ألابا.. بايرن يضغط على ديفيز للبقاء

واستمر بينيتيز في تدريب سيلتا فيجو لمدة 8 أشهر.

وجاء بيان نادي سيلتا فيجو كالآتي: "رافا بينيتيز وطاقمه رحلوا عن الفريق بعد 8 أشهر من التفاني المطلق في العمل والالتزام التام، لكن الفريق لم يحصل على النتائج التي توقعها النادي".

وأضاف "يود النادي أن يعرب لـ بينيتيز ومساعديه عن خالص امتنانه للأمانة والاحترافية التي أظهروها منذ وصولهم إلى هنا".

بينيتيز البالغ من العمر 63 عاما عاد إلى العمل في إسبانيا من بوابة سيلتا فيجو بعد أكثر من 7 سنوات من العمل في موطنه منذ أن كان مدربا لريال مدريد في 2016.

سيلتا فيجو الدوري الإسباني رفائيل بينيتيز
نرشح لكم
ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد بين تدمير هيكل الأجور وسيناريو ألابا.. بايرن يضغط على ديفيز للبقاء مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب تقارير: براهيم دياز قرر اللعب باسم المغرب وليس إسبانيا.. وموعد الظهور الأول رباعية بأقل مجهود.. ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو ويعزز الصدارة انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-0) سيلتا فيجو.. نهاية المباراة الكشف عن موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل
أخر الأخبار
رابطة الأندية تدعم أحمد رفعت في بيان رسمي 5 دقيقة | الدوري المصري
ميليتاو يشارك في تدريبات ريال مدريد 31 دقيقة | الدوري الإسباني
إقالة بينيتيز من تدريب سيلتا فيجو ساعة | الدوري الإسباني
تاريخ مواجهات الزمالك ضد فيوتشر.. الأبيض لا يعرف سوى الانتصارات 2 ساعة | الكرة الإفريقية
استقالة ساري من تدريب لاتسيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا.. تعادل في كل شيء وتفوق أحمر في الأهداف 3 ساعة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - مواعيد طريق الأهلي نحو النهائي الخامس تواليا 3 ساعة | الكرة المصرية
قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 4 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا