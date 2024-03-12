استقالة ساري من تدريب لاتسيو
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 16:35
كتب : FilGoal
تقدم ماوريسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو الإيطالي باستقالته من تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها من أودينيزي أمس الإثنين.
وكشف فابريزيو رومانو الصحفي لدى شبكة سكاي سبورتس أن ساري تقدم باستقالته إلى إدارة النادي قبل عدة ساعات.
وتعد الهزيمة هي رقم 12 لفريق لاتسيو هذا الموسم في الدوري الإيطالي.
ويحتل لاتسيو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بعد مرور 28 جولة من المسابقة.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني.
وكان ساري تولى تدريب لاتسيو في عام 2021 الماضي.
وقاد الفريق في 137 مباراة بمختلف البطولات، فاز فيها 65 مرة وتعادل 30 مرة وخسر 42 مرة.
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