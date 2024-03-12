مدرب النمسا يوضح موقف ألابا من المشاركة في يورو 2024

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 15:15

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - النمسا

ألمح رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا أن فرص لاعبه ديفيد ألابا في المشاركة بنهائيات يورو 2024 ضئيلة للغاية.

ويغيب ألابا عن الملاعب منذ ديسمبر الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال رانجنيك في تصريحات نشرتها جريدة أس: "مشاركة ديفيد ألابا في يورو 2024؟ يجب أن نكون واقعيين. ستكون معجزة إذا نجح في اللحاق بالبطولة".

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وأضاف "إذا كان هناك من يستطيع فعل ذلك، فهو ديفيد ألابا. إنه يفعل كل ما في وسعه. إنه يريد حقًا اللعب في البطولة".

في ديسمبر الماضي، أعلن نادي ريال مدريد خضوع لاعبه دافيد ألابا لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى.

ألابا كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "خضع لاعبنا دافيد ألابا لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى".

وأَضاف البيان "سيبدأ ألابا عملية تعافيه في الأيام المقبلة".

إصابة ألابا بالصليبي كانت الثالثة في موسم ريال مدريد بعد كل من تيبو كورتوا وإدير ميليتاو.

وتنطلق بطولة يورو 2024 في ألمانيا يوم 14 يونيو المقبل إلى 14 يوليو.

ريال مدريد ديفيد ألابا النمسا
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