بعد توديع دوري الأبطال.. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لجماهير النصر

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي رسالة لجماهير ناديه عقب توديع منافسات دوري أبطال آسيا.

وودع النصر دوري الأبطال من ربع النهائي بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا لكم على دعمكم، سنجد طريقة للعودة أقوى، سنبقى معا دائما".

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وفاز العين على منافسه النصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 4-3 للنصر في السعودية.

وكان العين قد انتصر بهدف دون رد في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتأهل الضيوف إلى نصف نهائي البطولة.

وسجل أهداف النصر عبد الرحمن غريب وخالد عيسى بالخطأ في مرماه وأليكس تيليس وكريستيانو رونالدو.

وأحرز أهداف العين سفيان رحيمي (2) وسلطان الشامسي.

كريستيانو رونالدو النصر دوري أبطال آسيا
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