"تسارع في ضربات القلب".. الطاقم الطبي المعالج لرفعت يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة

أما عمرو عثمان استشاري القلب بالمستشفى، فأوضح أن اللاعب استرد جزء من وعيه وهذه علامة مطمئنة ولكنه ليس في كامل إدراكه، ولا تزال الوظائف الحيوية غير مستقرة، وسط متابعة لتطورات الحالة ساعة بساعة.

وعن تشخيص الحالة، أوضح استشاري القلب، أنه تم عمل كافة الفحوصات ولم يتضح بعد إذا كان يعاني اللاعب من أي جلطات في القلب أو الرئة، وما يعاني منه هو تسارع في ضربات القلب.

وأكمل: "نحاول تشخيص سبب التسارع، هل يحتاج لتدخل جراحي أم أنها حالة طارئة لن تتكرر؟، وحتى الوصول للتشخيص النهائي سيبقى اللاعب تحت الملاحظة للتأكد من تحسن الوضع العام للحال، وسيبقى على جهاز التنفس الصناعي حتى تحسن وضع حموضة الدم.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.