بين تدمير هيكل الأجور وسيناريو ألابا.. بايرن يضغط على ديفيز للبقاء

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 11:47

كتب : محمد مصطفى

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

يواصل بايرن ميونيخ ضغطه على الكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق، لتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2029.

وذكرت سكاي سبورت ألمانيا، أن بايرن ميونيخ أجرى مفاوضات جديدة مع اللاعب لتمديد عقده مقابل 13 مليون يورو سنويا (14.22 مليون دولار) قبل الضرائب، وهو رقم بعيد عن مطالب ديفيز الذي يرغب في الحصول سنويا على 20 مليون يورو (21.88 مليون دولار)، وهو المقابل المتفق عليه شفهيا مع إدارة ريال مدريد.

وأشارت سكاي، إلى أن بايرن لا يرغب في التخلي عن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، والذي ينتهي تعاقده عام 2025، ولكن في حالة عدم التوصل لاتفاق سيضطر الفريق البافاري للتخلي عن اللاعب الصيف المقبل، لتجيب سيناريو النمساوي ديفيد ألابا.

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ورحل ألابا في صفقة مجانية إلى ريال مدريد صيف 2021، بعد نهاية عقده مع بايرن ميونيخ.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت أن ماكس إيبرل، المدير الرياضي الجديد لبايرن، حاول تجديد المحادثات مع ديفيز، ولكن اللاعب الكندي غير مرحب بالتجديد، ومازال الطرفان بعيدان عن التوصل إلى اتفاق.

ولا يرغب بايرن ميونيخ في الموافقة على مطالب ديفيز للحفاظ على الفريق وعدم تدمير هيكل أجور اللاعبين.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات "إيبرل": "هناك دائماً أمل، ولن أفقد ذلك".

ورغم امتلاك بايرن لرافائيل جيريرو في مركز الظهير الأيسر، إلا أنه بدأ في المفاوضات مع البدائل، وأبرزهم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي.

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