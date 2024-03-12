بعد توديع دوري أبطال آسيا.. مدرب النصر: لا أخشى الإقالة

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

لويس كاسترو مدرب النصر

لا يخشى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي خطر الإقالة بعد توديع دوري أبطال آسيا.

وودع النصر دوري الأبطال من ربع النهائي بعد الخسارة أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي نقلته جريدة الرياضية السعودية: "ليست لديّ مشكلة في أن يقيلني نادي النصر، أملك خبرة 27 عامًا في التدريب، ولم أترك فريقًا واحدًا وسط الموسم.

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وأضاف "عملي الجاد يدافع عني، ونستطيع تحقيق كأس الملك وكأس السوبر السعودي".

ولم يتطرق كاسترو للحديث عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، الذي يتصدر الهلال جدول ترتيبه برصيد 65 نقطة، أمام النصر الوصيف بـ53 نقطة.

وتابع "توديع دوري الأبطال لحظات صعبة علينا، قاتلنا في المباراة وانتصرنا، وخسِرنا بركلات الترجيح".

وأكمل "صنعنا 30 هجمة وفي الشوط الثاني كنا أفضل تكتيكيا، لكن في كرة القدم النتائج هي الأهم، ونتحمل الأخطاء الفردية".

فيما علّق على إهدار ثلاثة من لاعبيه الأجانب ركلات ترجيح قائلًا "دربنا لاعبينا على ركلات الترجيح، كل من سدد نجح من قبل في تسجيل ركلات جزاء في كبرى المسابقات الأوروبية".

وفاز العين على منافسه النصر في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 3-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة 4-3 للنصر في السعودية.

وكان العين قد انتصر بهدف دون رد في مباراة الذهاب في الإمارات.

وتأهل الضيوف إلى نصف نهائي البطولة.

وسجل أهداف النصر عبد الرحمن غريب وخالد عيسى بالخطأ في مرماه وأليكس تيليس وكريستيانو رونالدو.

وأحرز أهداف العين سفيان رحيمي (2) وسلطان الشامسي.

النصر العين دوري أبطال آسيا لويس كاسترو
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