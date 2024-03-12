وزير الرياضة يوجه بتوفير أي مساعدات طبية لحالة أحمد رفعت

وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوفير أي مساعدات طبية أو تسهيلات يحتاجها أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر الذي تعرض للإغماء خلال مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري يوم الاثنين.

ونُقل رفعت لمستشفى زمزم القريب من استاد الاسكندرية لإسعافه.

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🚨🚨سقوط مفاجئ لـ أحمد رفعت واقتحام عربة الأسعاف لأرضية الملعب لإنقاذ اللاعب 🚑 pic.twitter.com/2ztXduUJxf — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 11, 2024

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضية على النحو التالي:

أجري أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة اتصالات للاطمئنان علي حالة لاعب نادي فيوتشر أحمد رفعت، بعد تعرضه لحالة اغماء، وأزمة قلبية كما شخصها الأطباء، وذلك أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد بالدوري الممتاز.

ووجه الوزير اللجنة الطبية العليا للرياضيين بمتابعة الحالة الصحية بشكل مستمر ودقيق، والاطمئنان على رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب.

وأشارت أخر الأنباء إلي تحسن نسبي لحالة أحمد رفعت وتم حجزه في غرفة الإفاقة بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته.

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

جاء ذلك بسبب سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر على الأرض مغشيا عليه.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.