"القلب توقف لنحو ساعة".. أول تعليق من فيوتشر على حالة أحمد رفعت

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 11:17

كتب : محرر في الجول

أحمد رفعت - فيوتشر

أصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا لتوضيح تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

واضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء المباراة، بعد رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمالها، ومع هتافات الجمهور للمطالبة بإطلاق صافرة النهاية.

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وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

وجاء بيان فيوتشر كالتالي: "يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجىء في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري".

وكشف فيوتشر في بيانه عن تفاصيل الأزمة الصحية الطارئة لرفعت: "عانى اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة رغم كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في مستشفي زمزم القريبة من الملعب، قبل أن تتحسن الأمور طبيا ويعود النبض للقلب".

وأكمل البيان: "لا تزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيا، مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية، ولايزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة."

واختتم بيان فيوتشر: "تتابع إدارة النادي برئاسة الدكتور وليد دعبس الموقف لحظة بلحظة من المستشفى، وسوف يتم موافاة الجميع أولاً بأول، داعين جموع وسائل الإعلام لاحترام الحياة الشخصية للاعب والموقف الطبي، وسائلين جماهير الكرة المصرية بالدعاء لأحمد رفعت بأن يكون سالماً معافاً في أسرع وقت."

من جانبه، كتب هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عبر صفحته على فيسبوك: "الحمد لله أحمد بدأ يفوق.. من فضلكم كل الناس الصاحية ادعوا لأحمد رفعت إن ربنا يقومه بالسلامة و يعدي منها علي خير".

وكان محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري قد ذكر عبر قناة أون تايم سبورتس: "محمود عبد الرحيم جنش سيبقى بجوار رفعت في الإسكندرية".

وأوضح "أخصائي كبير في الطريق لتقييم الحالة. اللاعب سيبقى في المستشفى لمدة 24 ساعة وإذا تحسنت الأمور سيستمر فيها أما إذا استدعى الأمر سيتم نقله".

كما علق أحمد أشرف مدير مركز القلب الرياضي لقناة أون تايم سبورتس 1: "عدد ساعات الصيام لا تجعل الجسد به السوائل الكافية وبالتالي يحدث هبوط في الدورة الدموية، الصيام من 13-14 ساعة يجعل اللاعبين أكثر تعرضا لهبوط في الدورة الدموية".

وأضاف "يجب معرفة هل لديه مشاكل في القلب أو كهربية القلب من قبل، يجب أن يقوم برسم قلب وأشعة مقطعية لتحديد هل هناك خلل كهربي أم لا".

وأنهى حديثه قائلا: "بتناول بعض الأدوية والمحاليل تستقر الحالة، أطالب جميع اللاعبين بعدم تناول الكثير من الطعام في وجبة الإفطار ويجب تناول العديد من السوائل، وممارسة الرياضة بعد الإفطار من 3-4 ساعات".

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