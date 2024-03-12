مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مارس 2024.. عودة القطبين للدوري و3 مواجهات أوروبية وآسيوية

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 10:53

كتب : محرر في الجول

محمود كهربا - الأهلي ضد الزمالك نهائي كأس مصر

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يعود القطبان الأهلي والزمالك مجددًا لمنافسات بطولة الدوري المصري

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - غياب عبد المنعم وتاو وكوكا عن مواجهة البنك الثانية للأحمر.. البنا يدير مباراة الأهلي أمام البنك الأولى له منذ شهرين.. محمد سلامة حكما للقاء الجونة ضد الزمالك

يلعب الأهلي أمام البنك الأهلي، على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الـ15 للدوري.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها أيمن الكاشف.

كما يحل الزمالك ضيفا على الجونة، على استاد خالد بشارة في الجونة، ضمن الأسبوع الـ15.

وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد محمود عفيفي.

فيما تقام مباراة ضمن الأسبوع الـ16، بين زد والمصري، والمقررة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقام جميع مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

تقام مباراتان ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءً.

يستضيف أرسنال الإنجليزي منافسه بورتو البرتغالي، والمقررة على ملعب الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، من تعليق على محمد علي.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز بطل البرتغال على ملعب دراجاو بهدف نظيف.

كما تقام مواجهة الإياب بين برشلونة ونابولي، على ملعب مونتجويك الأولمبي في كاتالونيا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، من تعليق حفيظ دراجي.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

دوري أبطال آسيا

يلتقي الاتحاد السعودي أمام نظيره الهلال، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

المباراة تقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة SSC Sport 1، من تعليق فارس عوض.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

تعرف على كافة المواعيد بالضغط هنا

الأهلي الزمالك دوري أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا برشلونة نابولي أرسنال الاتحاد الهلال
نرشح لكم
تشافي: نابولي مباراة الموسم.. ونسعى لإنجاز ما لم نحققه خلال 4 سنوات مدافع سيتي: قتلنا آمال كوبنهاجن مبكرا أنشيلوتي يعترف: لم نلعب بشكل جيد أمام لايبزيج ونستحق الانتقادات جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن
أخر الأخبار
"القلب توقف أكثر من ساعة".. أول تعليق من فيوتشر على حالة أحمد رفعت 6 دقيقة | الدوري المصري
تايمز: مايكل إدواردز يعود إلى ليفربول 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مارس 2024.. عودة القطبين للدوري و3 مواجهات أوروبية وآسيوية 30 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بالمر: لهذا السبب رحلت من سيتي وانضممت لـ تشيلسي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - غياب عبد المنعم وتاو وكوكا عن مواجهة البنك 9 ساعة | الدوري المصري
مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 9 ساعة | الدوري المصري
الثانية للأحمر.. البنا يدير مباراة الأهلي أمام البنك 10 ساعة | الدوري المصري
الأولى له منذ شهرين.. محمد سلامة حكما للقاء الجونة ضد الزمالك 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 2 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري