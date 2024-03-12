مواعيد مباريات الثلاثاء 12 مارس 2024.. عودة القطبين للدوري و3 مواجهات أوروبية وآسيوية

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يعود القطبان الأهلي والزمالك مجددًا لمنافسات بطولة الدوري المصري

يلعب الأهلي أمام البنك الأهلي، على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الـ15 للدوري.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، ويعلق عليها أيمن الكاشف.

كما يحل الزمالك ضيفا على الجونة، على استاد خالد بشارة في الجونة، ضمن الأسبوع الـ15.

وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 2، ويعلق عليها محمد محمود عفيفي.

فيما تقام مباراة ضمن الأسبوع الـ16، بين زد والمصري، والمقررة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتقام جميع مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

دوري أبطال أوروبا

تقام مباراتان ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في تمام العاشرة مساءً.

يستضيف أرسنال الإنجليزي منافسه بورتو البرتغالي، والمقررة على ملعب الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 2 HD، من تعليق على محمد علي.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز بطل البرتغال على ملعب دراجاو بهدف نظيف.

كما تقام مواجهة الإياب بين برشلونة ونابولي، على ملعب مونتجويك الأولمبي في كاتالونيا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، من تعليق حفيظ دراجي.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

دوري أبطال آسيا

يلتقي الاتحاد السعودي أمام نظيره الهلال، في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية.

المباراة تقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة SSC Sport 1، من تعليق فارس عوض.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

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