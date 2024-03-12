بالمر: لهذا السبب رحلت من سيتي وانضممت لـ تشيلسي

كشف كول بالمر لاعب تشيلسي سبب رحيله من مانشستر سيتي والانتقال إلى فريق لندن.

وانتقل الجناح الإنجليزي إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 47 مليون يورو.

وقال بالمر لشبكة سكاي سبورتس: "قررت مغادرة مانشستر سيتي بسبب اعتقادي بأنني مستعد للعب بشكل متواصل، وهذا هو سبب مجيئي إلى تشيلسي".

وأتم "ردت أن أظهر قدراتي أسبوعا بعد أسبوع كما قلت، لحسن الحظ أن الأمر قد أتى بثماره".

وواجه تشيلسي منافسه نيوكاسل في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتمكن تشيلسي من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب ستامفورد بريدج.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 39 في المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجناب الآخر تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 40 في المركز العاشر.

وسجل بالمر في شباك نيوكاسل في الدقيقة 57 من صناعة إنزو فيرنانديز.

وإجمالا شارك بالمر في 36 مباراة رفقة تشيلسي واستطاع تسجيل 15 هدفا وصناعة 11 آخرين في جميع البطولات.