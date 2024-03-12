قائمة الأهلي - غياب عبد المنعم وتاو وكوكا عن مواجهة البنك
الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 01:56
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري الممتاز.
ويغيب الثلاثي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وأحمد نبيل كوكا بسبب الإجهاد.
فيما يغيب محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ووسام أبو علي بداعي الإصابة.
أيضا يغيب الثنائي محمود متولي وكريم الدبيس لأسباب فنية.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - حمزة علاء
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق - علي معلول
خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - كريم وليد
خط الهجوم: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - كريم فؤاد - أنتوني موديست - محمود عبد المنعم كهربا
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